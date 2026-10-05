Piscedda: "L'Italia ci ha mostrato tanto carattere". E su Frattesi...

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Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Massimo Piscedda ha parlato del pareggio dell'Italia contro la Francia, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Davide Frattesi. Di seguito le sue parole.

“L'Italia? Venerdì questo gruppo ci ha fatto vedere un’altra caratteristica: il lato caratteriale. Il primo tempo ha resistito, poi c’è stata una grande reazione dovuta al gruppo, al carattere appunto. Credo l’Italia abbia meritato ampiamente il pareggio. Dalla Turchia alla Francia si è vista la compattezza. Quando devi ricominciare un ciclo è giusto provare più calciatori, più soluzioni. Le convocazioni fanno vedere questo. Finite queste prime partite avrai un quadro più chiaro".

"Frattesi mi è piaciuto, tanti pensano che per un giocatore andare in Nazionale crei stanchezza, invece un ragazzo torna soddisfatto e arricchito dal prestigio di stare in Nazionale. Non è un ostacolo l’Italia, ma un privilegio. Al di là dei campanilismi, la Nazionale rappresenta tutti”.