Anellucci: "Dopo la sosta mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio"

05.10.2026 17:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Anellucci: "Dopo la sosta mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio"
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’agente Claudio Anellucci ha detto la sua sulla Lazio in vista della ripresa del campionato: “Mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi già si nota”.

"Dopo una pausa così lunga servono risposte in merito. Vediamo quanto c'è di Rino nei risultati che verranno. Nelle prime gare lo abbiamo visto. E capire se c'è un viatico importante”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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