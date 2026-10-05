Atp Pechino, follia Medvedev: colpisce in pieno uno spettatore - VD

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Pechino dove Novak Djokovic ha raggiunto la finale a causa della squalifica del suo avversario, Daniil Medvedev.

Durante il secondo set, precisamente al nono gioco, con Djokovic avanti 7-5, 5-3 e 15-0 al termine di uno scambio vinto dal serbo Medvedev ha scaraventato via la palla che stava tornando in campo dopo essere andata a sbattere contro il tabellone pubblicitario.

Nel farlo il russo a centrato in pieno uno spettatore in prima fila con l’uomo che è stato subito soccorso e ha lasciato la tribuna con le mani sul volto. L’arbitro ha quindi chiamato il supervisore e ha squalificato subito Medvedev.

Russian tennis player Daniil Medvedev was disqualified in the Beijing semifinal after hitting a spectator with a ball Late in the second set against Novak Djokovic, he angrily sent a ball into the stands and hit a fan in the face. The spectator needed medical help. https://t.co/KjNH6oElLL — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026