NEWS | Roma, 18enne pestato da tre coetanei: stava difendendo una ragazza
05.10.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ancora una notte di violenza nella Capitale. Nella notte tra sabato e domenica in viale Tiziano, all’altezza del civico 37, un ragazzo di 18 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani al termine di una festa per i 18 anni di un amico. Stando a quanto riportato da Roma Today il ragazzo si chiama Federico Ciucci, calciatore della Lazio, e si trovava... <<< NEWS >>>
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