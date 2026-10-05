Caso Malagò, la Serie A si esprime contro il commissariamento: il comunicato

05.10.2026 20:30 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Caso Malagò, la Serie A si esprime contro il commissariamento: il comunicato
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La Lega Serie A si è espressa in merito all'ipotesi di commissariamento della FIGC, su cui dovrà pronunciarsi nella giornata di domani 6 ottobre la giunta del CONI, in riferimento al mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura alla presidenza. Di seguito il comunicato ufficiale: 

"La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano".

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.