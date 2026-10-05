Caso Malagò, la Serie A si esprime contro il commissariamento: il comunicato
La Lega Serie A si è espressa in merito all'ipotesi di commissariamento della FIGC, su cui dovrà pronunciarsi nella giornata di domani 6 ottobre la giunta del CONI, in riferimento al mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura alla presidenza. Di seguito il comunicato ufficiale:
"La Lega Calcio Serie A si dissocia e prende le distanze dalla apparente querelle giuridica di cui non comprende i fondamenti in diritto e le ragioni politiche. Giovanni Malagò, candidato in primis dalla Serie A, è stato eletto con largo margine e la stessa Serie A continua a manifestargli completo supporto. Pur nel rispetto dei principi e delle regole della Federazione e del Coni, la Lega Calcio Serie A ritiene il commissariamento del tutto inopportuno, anche perché potrebbe condurre nel caos il calcio, in una fase delicatissima. Anche alla luce della chiara posizione espressa dall’UEFA, si raccomanda e si auspica il rispetto dell’autonomia del calcio italiano".