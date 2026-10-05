Italia Under 21, Polonia surclassata e obiettivo raggiunto: è all’Europeo
L’Italia Under 21 regala spettacolo. Nella partita decisiva per la qualificazione all’Europeo in Albania e Serbia del 2027 la squadra di Baldini batte 6-2 la Polonia, la appaia in classifica e la supera per la differenza reti negli scontri diretti. Vittoria di valore altissimo per gli azzurrini, visto che la rassegna continentale del prossimo anno mette a disposizione anche i posti europei per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
AVVIO LANCIATO - L’Italia parte subito forte e al 16’ trova il vantaggio con Koleosho. L’1-0 non placa gli animi degli azzurri, che hanno bisogno di una vittoria con almeno 2 gol di scarto per scavalcare in classifica la Polonia. Al 27’ sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo, Liberali pesca Ndour che di testa firma il raddoppio. Prima dell’intervallo Liberali sfiora il tris, il palo salva la Polonia.
ITALIA SPETTACOLO - In apertura di ripresa la Polonia cerca una reazione, subito stoppata al 54’ da un gol capolavoro di Ndour da 80 metri. Nemmeno il tempo di esultare e al 59’ il neo entrato Lipani cala il poker. Accorciano gli ospiti con Mikolajewski al 65’, ma un minuto più tardi è Fini (che da poco ha rilevato Liberali) è battere Gurgul per il 5-1. All’85’ Zewlakow trova un eurogol e anche stavolta, nemmeno un giro di lancette dopo, l’Italia arrotonda il punteggio con Cherubini (entrato per Koleosho). Finisce in trionfo, questa Under 21 merita applausi.