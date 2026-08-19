Calciomercato Lazio | Sutalo si avvicina: i dettagli dell'accordo

CALCIOMERCATO LAZIO - Josip Sutalo è il nome preferito dalla Lazio per la difesa. Nelle scorse ore la società biancoceleste ha intensificato i contatti con l'Ajax per il trasferimento del calciatore croato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti avrebbero trovato un accordo per un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato.

CHI E' SUTALO - Centrale di piede destro classe 2000 dell'Ajax, Josip Sutalo si è trasferito nei Paesi Bassi nel 2023 dalla Dinamo Zagabria. In tre stagioni con i Lancieri vanta 108 presenze e 4 gol segnati. Dal 2022 è entrato a far parte della Nazionale croata con cui conta 37 presenze, 4 di queste anche nell'ultimo Mondiale, tutte da titolare.