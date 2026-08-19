NEWS | Kyrgios shock, positivo alla cocaina: la confessione
19.08.2026 11:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nick Kyrgios è risultato positivo alla cocaina. Ad annunciarlo è proprio il tennista australiano che, con una storia pubblicata sul suo profilo social, ha reso noto l’accaduto scusandosi con il mondo intero ma spiegando anche le motivazioni che lo hanno portato a un gesto così grave. “Volevo che lo sapeste prima da me. Di recente sono risultato positivo alla cocaina a un test antidroga a Maiorca... <<< KYRGIOS >>>
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