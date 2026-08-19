Calciomercato Lazio | Il Porto prepara l’assalto a Tavares: le cifre
RASSEGNA STAMPA - Il Porto fa sul serio per Nuno Tavares. Il club portoghese, una volta completato il trasferimento di Santiago Gimenez in prestito dal Milan, è pronto a presentare un’offerta alla Lazio per il terzino.
La proposta, riporta La Repubblica, dovrebbe prevedere un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 20 milioni. Una formula che potrebbe soddisfare i biancocelesti, soprattutto considerando la volontà del giocatore: Tavares spinge infatti per la cessione e avrebbe già aperto al ritorno in Portogallo.
I margini per trovare un accordo ci sono. La Lazio attende ora la proposta concreta del Porto, mentre l’affare Gimenez rappresenta il passaggio necessario per permettere ai portoghesi di concentrarsi sul terzino.