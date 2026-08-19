Lazio, chi è Bamba Dieng: svincolato dal Lorient, ecco il nuovo obiettivo

CALCIOMERCATO LAZIO - L'attaccante è una priorità per Gattuso. Non ci sono Dia e Ratkov che tengano, anzi. Rino vuole un'altra punta, per questo la Lazio si sta muovendo per regalare un nuovo elemento al suo allenatore. Vista la distanza per arrivare a Icardi e le difficoltà nell'operazione per Pinamonti, ora la società biancoceleste avrebbe contattato Bamba Dieng.

Si tratta di un centravanti classe 2000, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Lorient in Francia. Alto 1,78 m, dotato di grande fisicità e bravo nell'attacco della profondità, è il prototipo dell'attaccante moderno. Dopo aver esordito con il Diambars FC in Senegal, cresce calcisticamente nell'OM (54 presenze, condite da 11 gol e 4 assist), prima di passare poi al Lorient nel gennaio 2023 (in mezzo una parentesi in prestito all'Angers SCO). Dieng si è consacrato nella scorsa stagione, non solo per la vittoria dell'ultima Coppa d'Africa insieme a Sadio Mané, ma soprattutto per i numeri in Francia: "Bambagoal" (uno dei suoi soprannomi) è infatti stato autore di 14 gol e 1 assist in 24 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France.

Aggiornato il 19/08, pubblicato il 9/05