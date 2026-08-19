Dieng, problema visite mediche. La Lazio vuole vederci chiaro

La Lazio è pronta ad accogliere Bamba Dieng. Il centravanti classe 2000, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Francia al Lorient, arriverà a Roma per svolgere le visite mediche. Come raccontato da Matteo Moretto, il senegalese dovrà fare dei controlli approfonditi al ginocchio prima di firmare con la società biancoceleste.

Dieng era già vicino a firmare con un'altra squadra quest'estate, ovvero l'Amed SK in Turchia. Poi l'affare è saltato, ma non per motivi fisici. I termini dell'operazione sono cambiati all'ultimo, per questo l'attaccante è rimasto svincolato. Mentre qualcuno ha fatto girare la notizia (falsa) che non avesse passato le visite mediche. La Lazio comunque vuole vederci chiaro sulle sue condizioni.