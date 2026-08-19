Calciomercato Lazio | Il Betis molla Icardi: tutto su Troy Parrott
19.08.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Il Betis Siviglia si sfila dalla corsa a Mauro Icardi, attaccante nel mirino anche della Lazio. Il club andaluso ha infatti deciso di virare su un altro profilo, quello di Troy Parrott. L’attaccante irlandese, reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’AZ Alkmaar, è pronto a firmare un contratto di cinque anni con gli spagnoli.
L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 20 milioni di euro di cui 16 milioni di parte fissa e 4 legati ai bonus.
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