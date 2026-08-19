PRIMAVERA | Lazio, Sulejmani può salutare: trattativa avviata con il Cosenza
19.08.2026 17:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Flavio Sulejmani è in uscita dalla Lazio Primavera. Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, sul classe 2009 sarebbe forte l'interesse del Cosenza.
Il club calabrese di Serie C, che l'anno scorso era stato eliminato al secondo turno dei playoff per la Serie B, sembrerebbe in trattativa con la Lazio per aggiudicarsi il bomber della Primavera: la formula dovrebbe essere quella di un prestito secco fino al 30 giugno 2027.
Per Sulejmani, capocannoniere della Lazio Primavera nell'ultima stagione con 13 reti, sarebbe la prima esperienza assoluta nel calcio professionistico.