WOMEN | Lazio - Napoli, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

Andrà in scena al Fersini alle ore 20:30 di domenica 23 agosto la prima gara ufficiale della stagione per la Lazio Women. Le biancocelesti ospiteranno tra le mura amiche la Napoli Women, già incrociata durante il precampionato a Celano in un test sfavorevole alla squadra di Grassadonia.

Il risultato sarà però importante proprio a partire da questa domenica, quando la Lazio Women farà il suo esordio nel girone di Serie A Women's Cup che vede presenti oltre alla Napoli anche Parma e Inter.

E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio Women e Napoli sarà diretta dal signor Cristiano Ursini di Pescara, gli assistenti saranno Paolo Camilli e Francesco Raccanello con Marco Burattini quarto ufficiale.