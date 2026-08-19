WOMEN | Lazio - Napoli, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

19.08.2026 15:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Lazio - Napoli, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

Andrà in scena al Fersini alle ore 20:30 di domenica 23 agosto la prima gara ufficiale della stagione per la Lazio Women. Le biancocelesti ospiteranno tra le mura amiche la Napoli Women, già incrociata durante il precampionato a Celano in un test sfavorevole alla squadra di Grassadonia. 

Il risultato sarà però importante proprio a partire da questa domenica, quando la Lazio Women farà il suo esordio nel girone di Serie A Women's Cup che vede presenti oltre alla Napoli anche Parma Inter.

E proprio in vista del match è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio Women e Napoli sarà diretta dal signor Cristiano Ursini di Pescara, gli assistenti saranno Paolo Camilli e Francesco Raccanello con Marco Burattini quarto ufficiale.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.