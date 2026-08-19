Lazio, Cucchi: "Contestare è legittimo. Ma disertare lo stadio significa..."

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© foto di Federico De Luca

Riccardo Cucchi è intervenuto su X in alcune discussioni con i tifosi della Lazio in riferimento alla scelta di proseguire la protesta contro Lotito disertando lo stadio. Tra i vari commenti rilasciati dal giornalista, ne è spiccato uno in cui Cucchi critica apertamente la modalità di contestazione che prevede il boicottaggio del tifo. Di seguito le sue parole: "Contestare, legittimamente, Lotito scegliendo di disertare lo stadio significa costringere la squadra a giocare perennemente in trasferta. E questo avrà delle ricadure sul risultato sportivo. È da mettere in conto, semplicemente".