Ex Lazio | Pedro Neto può finire in Arabia: la richiesta del Chelsea
19.08.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Al Hilal piomba su Pedro Neto. L'esterno portoghese, in passato anche alla Lazio, può lasciare il Chelsea in estate. A rivelarlo è stato il Daily Mail Sport, secondo cui l'attaccante avrebbe ricevuto una richiesta dal club allenato da Simone Inzaghi. Non è ancora arrivata un'offerta ufficiale: per lasciarlo partire i Blues chiedono quasi 100 milioni di sterline, anche perché il classe 2000 è molto apprezzato a Stamford Bridge e per questo non è in vendita.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.