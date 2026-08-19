Ex Lazio | Pedro Neto può finire in Arabia: la richiesta del Chelsea

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L'Al Hilal piomba su Pedro Neto. L'esterno portoghese, in passato anche alla Lazio, può lasciare il Chelsea in estate. A rivelarlo è stato il Daily Mail Sport, secondo cui l'attaccante avrebbe ricevuto una richiesta dal club allenato da Simone Inzaghi. Non è ancora arrivata un'offerta ufficiale: per lasciarlo partire i Blues chiedono quasi 100 milioni di sterline, anche perché il classe 2000 è molto apprezzato a Stamford Bridge e per questo non è in vendita.