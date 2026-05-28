NEWS | Roland Garros, paura per Mensik: collassa a terra dopo 4 ore di gioco -VD
28.05.2026 14:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Attimi di paura a Parigi dove è in corso la prima settimana del Roland Garros. I tennisti stanno faticando e non poco viste le temperature quasi proibitive in cui sono costretti a giocare e, proprio il caldo, ha colpito Jakub Mensik. Al termine di quella che è stata una vera e propria battaglia, durata quasi cinque ore contro Mariano Navone, il tennista ceco si è letteralmente accasciato al suolo... <<< MENSIK COLLASSA AL ROLAND GARROS >>>
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