Corvino saluta il Lecce: un ex Lazio tra i colpi più iconici
28.05.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico De Luca
Pantaleo Corvino lascerà il Lecce. Dopo esser tornato nel 2020, infatti, il dirigente salentino ha deciso di interrompere questa avventura una volta raggiunta la salvezza. Si tratta della seconda volta che Corivno lascia il Lecce, con lui se ne vanno l'intuito dei grandi colpi, quelle scommesse che hanno fatto la storia recente del club. Tra queste, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe anche un ex Lazio come Cristian Ledesma che Pantaleo Corvino portò giovanissimo in Salento nel 2001.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.