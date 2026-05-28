Sinner eliminato da Cerundolo al Roland Garros: cruciale il malore al terzo set
28.05.2026 16:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Incredibile quanto accaduto al secondo turno del Roland Garros dove Jannik Sinner è stato eliminato da Cerundolo in cinque set. Avanti due set a zero Sinner è a un passo dalla chiusura del match quando inizia ad accusare un malessere che di fatti gli fa perdere 18 degli ultimi 20 game.
“Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”, aveva detto Sinner durante il terzo set al fisioterapista. Dopo essere uscito dal campo il numero uno al mondo è tornato a giocare visibilmente provato e alla fine l’argentino ha avuto la meglio.
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