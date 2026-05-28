Lucchesi: "Lazio? Il problema è fuori dal campo. E su Gattuso..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato del futuro della Lazio, che ha annunciato l'addio di Sarri (in procinto di passare all'Atalanta) e che per la panchina ha deciso di puntare su Gattuso. Di seguito le sue parole: "Sarri all'Atalanta? Credo che l'operazione sia già chiusa, manca solo l'ufficialità. A me piace come scelta. Sulla carta è un binomio vincente, è un profilo adatto".

"Gattuso alla Lazio? E' una scelta che non mi aspettavo, non c'era stato alcun rumors, è stato fatto tutto in silenzio e velocità. Gattuso fino ad oggi ha raccolto meno di quello che ha seminato. Spero sia una soluzione giusta, perché se lo merita. Gattuso sa aggregare, ha capacità di entrare in empatia. Il problema che ha la Lazio è fuori dal campo. perché così è davvero dura".