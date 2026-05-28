PRIMAVERA | Lazio, alle porte un’altra stagione: ufficiali le date del 2026/27
Sarà un’estate di novità anche per la Lazio Primavera, che potrebbe attraversare più di qualche cambiamento. Sono recenti infatti le indiscrezioni che vorrebbero Cristian Ledesma tra i candidati alla panchina dell’U20 biancoceleste. Che, intanto, ha scoperto le date della prossima stagione.
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, la Lega Serie A ha reso noto che il campionato Primavera 1 inizierà sabato 22 agosto 2026, con la fine della regular season fissata per il 22 maggio 2027. La fase finale è in programma invece dal 27 maggio al 3 giugno 2027. Di seguito le date dei turni infrasettimanali e delle soste previste.
Turni infrasettimanali
mercoledì 16 dicembre 2026
mercoledì 6 gennaio 2027
mercoledì 3 marzo 2027
Soste
sabato 26 settembre 2026 gare squadre nazionali
sabato 3 ottobre 2026 gare squadre nazionali
sabato 14 novembre 2026 gare squadre nazionali
sabato 26 dicembre 2026 sosta natalizia
sabato 27 marzo 2027 gare squadre nazionali