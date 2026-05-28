PRIMAVERA | Lazio, alle porte un’altra stagione: ufficiali le date del 2026/27

28.05.2026 17:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, alle porte un’altra stagione: ufficiali le date del 2026/27
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© foto di Federico De Luca 2025

Sarà un’estate di novità anche per la Lazio Primavera, che potrebbe attraversare più di qualche cambiamento. Sono recenti infatti le indiscrezioni che vorrebbero Cristian Ledesma tra i candidati alla panchina dell’U20 biancoceleste. Che, intanto, ha scoperto le date della prossima stagione.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, la Lega Serie A ha reso noto che il campionato Primavera 1 inizierà sabato 22 agosto 2026, con la fine della regular season fissata per il 22 maggio 2027. La fase finale è in programma invece dal 27 maggio al 3 giugno 2027. Di seguito le date dei turni infrasettimanali e delle soste previste. 

Turni infrasettimanali 

mercoledì 16 dicembre 2026

mercoledì 6 gennaio 2027

mercoledì 3 marzo 2027

Soste 

sabato 26 settembre 2026 gare squadre nazionali

sabato 3 ottobre 2026 gare squadre nazionali

sabato 14 novembre 2026 gare squadre nazionali

sabato 26 dicembre 2026 sosta natalizia

sabato 27 marzo 2027 gare squadre nazionali

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.