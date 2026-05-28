Luiso sicuro su Sarri: "Dopo la Lazio, è la scelta giusta per l'Atalanta"
28.05.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In un'intervista a news.superscommesse.it, l'allenatore ed ex attaccante Pasquale Luiso ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, che ha dato l'addio alla Lazio e che è pronto a firmare con l'Atalanta. Di seguito le sue parole.
"Maurizio Sarri è la scelta giusta per l'Atalanta. Giuntoli ha già lavorato con lui a Napoli, tra i due c'è un'ottima intesa e a Bergamo possono fare grandi cose. Vista la mentalità e il calcio proposto, penso sia l'allenatore giusto per riportare l'Atalanta nell'Europa che conta. Dispiace per Palladino, ma ad un certo punto la Dea si è adagiata troppo. La scalata è stata importante, ma è mancata costanza nel momento decisivo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.