Brasile, tegola Neymar: a rischio l'esordio al Mondiale
28.05.2026 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dall’euforia alla paura. Dopo la gioia della convocazione da parte del Brasile per il Mondiale del 2026 Neymar è costretto nuovamente a fermarsi causa infortunio.
O’Ney ha infatti rimediato lesione di secondo grado a un polpaccio per la quale dovrà osservare circa 2-3 settimane di stop il che rende praticamente impossibile la sua presenza in vista dell’esordio del Brasile in programma il prossimo 14 giugno.
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