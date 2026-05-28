PRIMAVERA | Lazio, la Coppa Italia 2026/27 inizia a ottobre: il percorso

28.05.2026 20:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, la Coppa Italia 2026/27 inizia a ottobre: il percorso

Inizierà a fine ottobre 2026 il percorso della Lazio Primavera nella prossima Coppa Italia. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito la Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima coppa nazionale, calendarizzando i trentaduesimi di finale per il 28 ottobre 2026.

La Lazio Primavera, arrivata al quindicesimo posto in campionato in questa stagione, sarà testa di serie numero 15 e partirà proprio dai trentaduesimi di finale sognando di arrivare a una complicatissima finale in programma il 28 aprile 2027. Il primo avversario dei biancocelesti uscirà dai due turni preliminari, che si svolgeranno rispettivamente il 22 agosto e il 5 settembre. Di seguito il calendario completo.

1° turno preliminare sabato 22 agosto 2026

2° turno preliminare sabato 5 settembre 2026

Trentaduesimi mercoledì 28 ottobre 2026

Sedicesimi mercoledì 2 dicembre 2026

Ottavi di Finale mercoledì 20 gennaio 2027

Quarti di Finale mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali mercoledì 7 aprile 2027

Finale mercoledì 28 aprile 2027

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.