PRIMAVERA | Lazio, la Coppa Italia 2026/27 inizia a ottobre: il percorso
Inizierà a fine ottobre 2026 il percorso della Lazio Primavera nella prossima Coppa Italia. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito la Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima coppa nazionale, calendarizzando i trentaduesimi di finale per il 28 ottobre 2026.
La Lazio Primavera, arrivata al quindicesimo posto in campionato in questa stagione, sarà testa di serie numero 15 e partirà proprio dai trentaduesimi di finale sognando di arrivare a una complicatissima finale in programma il 28 aprile 2027. Il primo avversario dei biancocelesti uscirà dai due turni preliminari, che si svolgeranno rispettivamente il 22 agosto e il 5 settembre. Di seguito il calendario completo.
1° turno preliminare sabato 22 agosto 2026
2° turno preliminare sabato 5 settembre 2026
Trentaduesimi mercoledì 28 ottobre 2026
Sedicesimi mercoledì 2 dicembre 2026
Ottavi di Finale mercoledì 20 gennaio 2027
Quarti di Finale mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali mercoledì 7 aprile 2027
Finale mercoledì 28 aprile 2027