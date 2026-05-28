Oddi: “Lazio sempre allo stesso punto. Senza tifosi è tutto finito”

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Consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei per Giancarlo Oddi. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato sulla scelta di Gattuso e sul futuro dei biancocelesti. Queste le sue parole: “Di Gattuso di dicono che sia uno di quelli che si fa sentire. Alla Lazio servono elementi con carattere, ma più che sul nuovo tecnico confido sulla speranza che la società rinforzi la squadra attraverso il mercato. Se hai giocatori di valore sei chiamato a far bene, in caso contrario accade quello che abbiamo visto ultimamente”.

“Mi auguro che la società lavori bene, ma da tifoso mi aspetto un miglioramento rispetto all’ultimo anno. Certo, è già un segnale l’uscita di scena di Sarri. Il rapporto tra tecnico e presidente non era più buono, ora vediamo con Gattuso come andranno le cose”.

“Siamo sempre allo stesso punto, c’è sempre la necessità che il club crei le condizioni migliori per permettere al tecnico di fare il massimo possibile. Il resto riguarda la speranza che i tifosi tornino allo stadio. Quello è il presupposto di tutto, senza quello è tutto finito”.