Calciomercato, Allegri dribbla: "Napoli? Io toglierei la notizia"

Massimiliano Allegri è intervenuto a Sky Sport a margine del Premio Giovanni Galeone che sta andando in scena in questi minuti a Pescara. Le parole dell'oramai ex allenatore del Milan sono dirette soprattutto al suo maestro, con una battuta finale sul Napoli. Fabrizio Romano ha da poco dato l'Here we go spiegando che Max ha accettato la proposta del club azzurro e che a breve firmerà il contratto. Eppure Allegri dribbla alla domanda dei presenti:

"lo toglierei la notizia... (ride, ndr) Sono qua per parlare di Galeone, non per parlare di altre cose. Sono qua e mi voglio godere la giornata, poi tornerò a casa".