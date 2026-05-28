Calciomercato | Allegri al Napoli, Romano: "Firma a breve"
28.05.2026 18:16 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Massimiliano Allegri sarà il dopo Conte al Napoli. E' arrivato in questi minuti l'Here We Go dell'esperto di calciomercato Fabrizio Romano. L'ex Milan è pronto a firmare a breve, vincendo di fatto la corsa per diventare il nuovo tecnico azzurro. Allegri, da come si legge, ha accettato tutte le condizioni offerte dal Napoli.
"Allegri vince la corsa per diventare il nuovo L'allenatore del Napoli ha accettato tutte le condizioni offerte dal club ed è pronto a firmare a breve. Sia il presidente De Laurentiis che il direttore Manna desideravano l'ex tecnico del Milan, visto come la soluzione ideale dopo Conte".