CICLI BORTOLOTTO, LA TWITTER STORM 2.0 CON UNO SCONTO DI 500 EURO!

Black Friday? No, Black Eterno da Cicli Bortolotto! Scopri in questa news una fantastica offerta attiva per te, amante delle due ruote!! La bicicletta non è più solo un optional o un mezzo per fare sport. La green economy, il traffico, le spese per l'automobile relative a manutenzione e carburanti, hanno fatto volare il mercato delle due ruote. Le tante alternative presenti sono tutte dal leader del settore, con tante opportunità in pronta consegna: Cicli Bortolotto. Cicli Bortolotto si trova in Via Casilina nº 1115 (RM) adiacente all'uscita 18 DEL G.R.A. Telefono/fax: 062004887. La grandissima offerta che vi stiamo promuovendo è su una bici ricercatissima, frutto di un design innovativo con soluzioni tecnologiche all'avanguardia e in pronta consegna: Twitter mod. Storm 2.0 - Telaio Carbon 29’ gruppo Shimano deore 12v, Forcella air 100mm sul quale avrai un incredibile doppio sconto. Parliamo di una bicicletta del valore di € 2000, allestita con Shimano Deore M6000 12v. (Specifiche Tecniche)

La recensione di cyclinside lascia poco spazio alle interpretazioni: è un bici eccezionale a quel prezzo, diretta a un'ampia gamma di persone:

In sintesi: la Storm 2.0 può essere un’ottima opzione se siete alla ricerca di una front affidabile con cui scorazzare praticamente su qualsiasi percorso in fuoristrada, ma farlo senza le pretese o le aspettative che possono fare al caso di un agonista o di uno specialista del mountain biking.

Evidentemente un mezzo del genere si rivolge a un’altra tipologia di pubblico, decisamente più allargata, probabilmente proprio quella che in questi tempi di bike boom si vuole avvicinare in modo serio – ma non esasperato – alle due ruote, farlo con una soluzione (muscolare) in grado di andare ovunque (perché no, una bici del genere è adatta anche per passeggiate più rilassate nel parco o per il neofita che alterna il fuoristrada leggero a tratti di asfalto) e farlo con una spesa complessiva più che ragionevole e che da comunque la soddisfazione di avere una bici in carbonio, dal look accattivante e dalla buona funzionalità. Che poi sia tutto “made in china”, in fondo quando si è in sella importa poco.

AL PREZZO INCREDIBILE IN PRONTA CONSEGNA DI € 1690, SOMMERAI LO SCONTO SPECIALE DE LALAZIOSIAMONOI.IT DI € 100: insomma vai a nostro nome e avrai questa incredibile bicicletta a € 1590. Sì, la Twitter mod. Storm 2.0 a quel prezzo! Incredibile vero?!

ED ECCOLI ALL'OFFERTA DI CUI TI AVEVAMO PARLATO! ALTRO CHE BLACK FRIDAY, QUI IL BLACK E' ETERNO! QUESTA BICI LA TROVI SCONTATA A 1190 EURO! PRATICAMENTE 500 EURO IN MENO DEL PREZZO DI LISTINO! MA SOLO SE VAI A NOSTRO NOME!

Cicli Bortolotto si trova in Via Casilina nº 1115 (RM) adiacente all'uscita 18 DEL G.R.A.

Telefono/fax: (+39) 06.2004887

Visita il sito www.ciclibortolotto.it, ed entra nel mondo di Cicli Bortolotto comodamente anche da smartphone, tablet e pc. In più www.ciclibortolotto.it è vendita online con un comodo carrello acquisti. Ma per l'offerta "Lalaziosiamonoi" recati dal vivo nel punto vendita!

Cosa aspetti? Il futuro è green... è Cicli Bortolotto!