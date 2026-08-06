Lazio, cresce Ratkov: doppietta e segnali incoraggianti per Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio supera 4-0 l'Ostiamare, club di proprietà di Daniele De Rossi, nell'amichevole di Formello grazie alla doppietta di Ratkov nel primo tempo e a quella di Zaccagni nella ripresa. Al di là del risultato, il test ha offerto a Gattuso nuove indicazioni in vista dell'ultimo appuntamento precampionato.

L'allenatore ha inizialmente schierato una formazione ricca di giovani, con Romagnoli capitano, alternando il 4-3-3 al 4-2-3-1. Rispetto alla prova di Ascoli si è visto un ritmo leggermente inferiore, ma non sono mancati i segnali positivi. Il protagonista è stato ancora Ratkov, autore del sesto gol della sua estate e a segno per la quarta amichevole consecutiva. Oltre alla doppietta, come sottolinea il Corriere dello Sport, il centravanti serbo ha confermato crescita nei movimenti e nel gioco di squadra, restando in campo per 84 minuti.

Nella parte finale, con l'ingresso dei probabili titolari, la Lazio ha alzato i ritmi e trovato altre due reti con Zaccagni, prima sulla ribattuta del rigore respinto dalla traversa e poi con un preciso destro su assist di Taylor.

A pochi giorni dall'ultimo test prima dell'inizio della stagione, Gattuso continua a insistere su intensità, pressing e velocità nella circolazione del pallone. Pur con una rosa ancora incompleta, il tecnico sta cercando di trasmettere la propria identità di gioco: una Lazio più aggressiva, con il baricentro alto e una maggiore propensione offensiva. E Ratkov, finora, è uno dei giocatori che ne sta traendo i maggiori benefici.