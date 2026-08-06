Lazio, il Sassuolo non molla Pinamonti: rifiutata un’offerta dalla Premier

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RASSEGNA STAMPA - C’è anche il nome di Andrea Pinamonti nell’elenco di attaccanti che sono stati accostati alla Lazio in queste settimane. L’attaccante del Sassuolo non è però mai stato protagonista di sondaggi approfonditi da parte del club biancoceleste.

Dietro la ragione la volontà del Sassuolo di ricavare il più possibile da un'eventuale cessione, nonostante il contratto dello stesso Pinamonti sia in scadenza il prossimo 30 giugno. Un tema che, però, non sembra impensierire il club emiliano.

Non a caso, riporta l’edizione odierna del Messaggero, il Sassuolo ha rifiutato una proposta di 10 milioni di euro per l’attaccante proveniente dall’Hull City. La Lazio, che aspetta sviluppi e occasioni, è avvisata: Pinamonti non andrà via a cifre contenute.