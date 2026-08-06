Lazio, è il compleanno di Cataldi: gli auguri del club

06.08.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, è il compleanno di Cataldi: gli auguri del club

Spegne oggi trentadue candeline Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, aspetta di poter tornare in campo agli ordini di Gattuso e intanto festeggia un nuovo compleanno a Formello. Tra i messaggi di auguri, anche quello del club: “Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, oggi spegne 32 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.