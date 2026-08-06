Lazio, doppio colpo per il futuro: arrivano Bagordo e Landi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a investire sui giovani e si prepara a chiudere due operazioni con l'Empoli. Oggi sono attese le firme di Cristian Bagordo, centrocampista classe 2008 reduce dall'esperienza in prestito alla Cremonese, e soprattutto di Jacopo Landi, esterno classe 2009 tra i talenti più promettenti del panorama italiano.

Landi arriva dopo una stagione da protagonista, culminata con lo scudetto Under 17 conquistato con l'Empoli grazie anche alla sua doppietta nella finale contro la Juventus e con il titolo europeo vinto con l'Italia Under 17. Come spiega il Corriere dello Sport, l'accordo tra i due club è stato raggiunto: l'Empoli dovrebbe mantenere una percentuale sulla futura rivendita. Entrambi firmeranno un contratto triennale a Formello.