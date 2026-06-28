Lazio, un tesoretto per partire: il punto su Cancellieri, Pellegrini e Provedel
RASSEGNA STAMPA - Un tesoretto dagli italiani in scadenza. Salutati Romagnoli e Maldini, la Lazio confida che i fondi per il mercato provengano da Cancellieri, Lazzari, Pellegrini e Provedel, tutti a un anno dal traguardo. Partiamo dal primo: il classe '02 romano è sul taccuino del Torino, a Formello lo valutato circa 10 milioni. Il sondaggio del Sassuolo per Lazzari, invece, è stato fin qui timido: il 32enne ex Spal viene da sette stop muscolari in un biennio ed è il meno appetibile tra i terzini.
Poi c'è Pellegrini, che con Gattuso sarà chiuso da Tavares e Pedraza. La pista Como si è raffreddata recentemente, con l'approdo sul lago di Kaiki dal Cruzeiro. Fabregas ha anche Alex Valle, saluterà lo svincolato Moreno e potrebbe tornare a bussare più avanti. Ad oggi, comunque, l'ingaggio da 2,4 milioni netti all'anno è un freno per ogni potenziale acquirente.
Nessun intoppo, infine, nell'affare Provedel-Inter, spiega Il Messaggero: si sbloccherà in settimana sopra ai 3 milioni, liberando i pali a Mandas. Se nell'era Sarri il portiere ha blindato la rete in A in 42 casi su 92, il greco non ha mai neppure esordito, per poi passare in prestito al Bournemouth a partire da gennaio. Un tesoretto per partire: il mercato in entrata non ammette ritardi.