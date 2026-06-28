Lazio, un tesoretto per partire: il punto su Cancellieri, Pellegrini e Provedel

28.06.2026 09:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, un tesoretto per partire: il punto su Cancellieri, Pellegrini e Provedel
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RASSEGNA STAMPA - Un tesoretto dagli italiani in scadenza. Salutati Romagnoli e Maldini, la Lazio confida che i fondi per il mercato provengano da Cancellieri, Lazzari, Pellegrini e Provedel, tutti a un anno dal traguardo. Partiamo dal primo: il classe '02 romano è sul taccuino del Torino, a Formello lo valutato circa 10 milioni. Il sondaggio del Sassuolo per Lazzari, invece, è stato fin qui timido: il 32enne ex Spal viene da sette stop muscolari in un biennio ed è il meno appetibile tra i terzini.

Poi c'è Pellegrini, che con Gattuso sarà chiuso da Tavares e Pedraza. La pista Como si è raffreddata recentemente, con l'approdo sul lago di Kaiki dal Cruzeiro. Fabregas ha anche Alex Valle, saluterà lo svincolato Moreno e potrebbe tornare a bussare più avanti. Ad oggi, comunque, l'ingaggio da 2,4 milioni netti all'anno è un freno per ogni potenziale acquirente. 

Nessun intoppo, infine, nell'affare Provedel-Inter, spiega Il Messaggero: si sbloccherà in settimana sopra ai 3 milioni, liberando i pali a Mandas. Se nell'era Sarri il portiere ha blindato la rete in A in 42 casi su 92, il greco non ha mai neppure esordito, per poi passare in prestito al Bournemouth a partire da gennaio. Un tesoretto per partire: il mercato in entrata non ammette ritardi.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.