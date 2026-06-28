Inter, Zamorano ricorda la Coppa UEFA e cita la Lazio: ecco cosa ha detto

28.06.2026 09:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Inter, Zamorano ricorda la Coppa UEFA e cita la Lazio: ecco cosa ha detto
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RASSEGNA STAMPA - Ivan Zamorano ha rilasciato una lunga intervista per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tra i diversi temi toccati, l'ex attaccante dell'Inter ha ricordato con affetto la finale di Coppa Uefa del 1998 vinta per 3-0 contro la Lazio, nella quale fu proprio il cileno ad aprire le marcature. Queste le sue parole:

"Il ricordo più bello? La Coppa UEFA del 1998: 3-0 alla Lazio. Segnai il primo gol, poi dopo ci pensarono Zanetti e Ronaldo, col famoso e iconico doppio passo a Marchegiani. Quell’anno lì eravamo fortissimi, più di tutti. Con Simoni si era creata un’alchimia unica. Ci mancò soltanto lo scudetto".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.