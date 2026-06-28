Lotito prepara lo "sbarco" a Reggio: conferenza stampa e prossime mosse

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Lotito prepara lo sbarco a Reggio. È annunciato in passerella nei prossimi giorni. Il sindaco della città, Cannizzaro, intercessore e facilitatore dell'operazione fino all'ultima fase, sta predisponendo una cerimonia di intronizzazione. Non si conosce ancora la data, balla tra martedì e venerdì, riporta Corriere dello Sport. Sarà comunque fissata, probabilmente, nella giornata di domani in base agli impegno di Lotito. La conferenza stampa di presentazione, invece, sarà a tre - è prevista anche la presenza di Nino Ballarino, proprietario uscente.

In pochi, perlomeno ad oggi, conoscono i piani di ricostruzione, societaria e tecnica, di Lotito. E chi li conosce non viola il segreto. Anche se alcune curiosità dell'operazione sono state svelate. L'acquisizione della Reggina è avvenuta tramite Reghium SRL e Snam Lazio Sud, tra le società storiche della holding Lotito.

Tra le prime sfide, il rifacimento dei campi del Sant'Agata e la sistemazione del manto erboso del Granillo, abbandonati da un paio di mesi. "Ci faremo trovare pronti, non possiamo far trovare il nuovo acquirente della Reggina spiazzato da questa situazione. Lavoro per garantire tutto questo", le parole del primo cittadino.

