Lazio | Peruzzi-Lotito, fissato il vertice decisivo: Gattuso attende l'esito
RASSEGNA STAMPA - Settimana lunga per Lotito. Lo sbarco a Reggio per la Reggina, l'apertura del mercato, l'incontro decisivo con Peruzzi e la manifestazione a Ponte Mivio. In mezzo, gli impegno in Senato. In particolare, il patron ha un compito ben preciso per garantire un aiuto a Gattuso e alla squadra: convincere Peruzzi a tornare. Angelo attende la convocazione per il confronto determinante, riporta Corriere dello Sport. Nel 2021 l'addio da club manager, ruolo per cui potrebbe tornare. I dubbi di Peruzzi restano, riporta Corriere dello Sport, solamente Lotito può fugarli. L'incontro è atteso nei prossimi giorni. Dentro o fuori, il tempo non è illimitato.
Inutile tergiversare, Peruzzi non è il tipo. È un uomo concreto, pratico. Nel 2016 disse di sì a Lotito, assunse l'incarico vivendolo un po' come una missione. Lo farebbe oggi ancora di più, considerando le difficoltà attuali. La squadra ha bisogno di un riferimento, di un uomo con Angelo e della sua esperienza.
La porta è rimasta porta dopo i primi contatti. La volontà di Lotito c'è, così come quella di Peruzzi. Ma vanno chiariti alcuni aspetti. Quando andò via lo fece per mancanza di operatività e autonomia. In pochi avrebbero accettato anche solo di parlare con Lotito di un eventuale ritorno. Non è certo una mossa popolare, d'altronde, affiancare o supportare il presidente in questo momento storico.