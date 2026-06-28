Lazio | Peruzzi-Lotito, fissato il vertice decisivo: Gattuso attende l'esito

28.06.2026 08:15 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Peruzzi-Lotito, fissato il vertice decisivo: Gattuso attende l'esito
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Settimana lunga per Lotito. Lo sbarco a Reggio per la Reggina, l'apertura del mercato, l'incontro decisivo con Peruzzi e la manifestazione a Ponte Mivio. In mezzo, gli impegno in Senato. In particolare, il patron ha un compito ben preciso per garantire un aiuto a Gattuso e alla squadra: convincere Peruzzi a tornare. Angelo attende la convocazione per il confronto determinante, riporta Corriere dello Sport. Nel 2021 l'addio da club manager, ruolo per cui potrebbe tornare. I dubbi di Peruzzi restano, riporta Corriere dello Sport, solamente Lotito può fugarli. L'incontro è atteso nei prossimi giorni. Dentro o fuori, il tempo non è illimitato. 

Inutile tergiversare, Peruzzi non è il tipo. È un uomo concreto, pratico. Nel 2016 disse di sì a Lotito, assunse l'incarico vivendolo un po' come una missione. Lo farebbe oggi ancora di più, considerando le difficoltà attuali. La squadra ha bisogno di un riferimento, di un uomo con Angelo e della sua esperienza.

La porta è rimasta porta dopo i primi contatti. La volontà di Lotito c'è, così come quella di Peruzzi. Ma vanno chiariti alcuni aspetti. Quando andò via lo fece per mancanza di operatività e autonomia. In pochi avrebbero accettato anche solo di parlare con Lotito di un eventuale ritorno. Non è certo una mossa popolare, d'altronde, affiancare o supportare il presidente in questo momento storico. 

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.