Febbre da stadio: il calcio domina, c'è il boom del tennis. Il report completo
RASSEGNA STAMPA - Lo sport continua a essere al centro della vita degli italiani. E il calcio al centro della vita degli appassionati di sport. È nitida la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Siae che monitora gli accessi agli eventi dal vivo organizzati nel nostro Paese. Nel 2025 gli spettatori complessivi (dal cinema al teatro, dai concerti alle mostre) sono stati 253 milioni, con una spesa di 4,3 miliardi di euro. Lo sport ha inciso per il 15% dell'affluenza e per il 20% della spesa.
Le partite di calcio, riporta La Gazzetta dello Sport, assorbono il 75% degli spettatori, che si attestano a 28,3 milioni (-1,6% rispetto al 2024) e il 72% della spesa complessiva, che raggiunge i 626,2 milioni di euro. In assoluto, solamente i concerti di musica pop rock incassano di più, raggiungendo il miliardo di euro. Nello specifico, Serie A, Serie B e calcio internazionale catturano 19,1 milioni di spettatori, in diminuzione del 3,5% perché nel 2024 si era beneficiato di una presenza più diffusa delle squadre italiane nelle fasi avanzate delle coppe europee.
La Siae sottolinea come gli sport individuali si confermino "il segmento più forte sul piano del valore". A fronte del 3,9% degli eventi sportivi e del 6,5% degli spettatori, sono in grado di generare il 18,3% della spesa dello sport. Tennis e automobilismo rappresentano casi di scuola: il tennis è secondo, dietro solo al calcio, per incassi al botteghino: 73,1 milioni di euro.