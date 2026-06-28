"Un'ora ad aspettare... delle scarpe": Gomis, Immobile e la scaramanzia
Lys Gomis, nell'intervista rilasciata a Chiamarsi Bomber, ha parlato anche di Ciro Immobile, suo ex compagno di squadra, focalizzandosi certamente sui tanti gol siglati, ma anche sulla fortissima scaramanzia che lo contraddistingue. Ecco le sue parole:
"Avrebbe meritato di più. Ci dobbiamo rendere conto che Immobile fa tre gol a partita ma si crea 10 occasioni da rete. Prima di far dei gol, ne sbaglia 7. È un ragazzo di grande disciplina, educazione estrema, bontà e sacrificio. Poi è di uno scaramantico, ragazzi (ride, ndr)".
"Aveva iniziato a fare gol a ripetizione, e aveva queste Adidas da passeggio bianche, quindi lui ogni sabato le metteva prima della partita. Un giorno il magazziniere, povera anima, passa di lì, prende le scarpe e le fa partite col pullman. Ciro finisce l'allenamento, gli dico 'Oh, andiamo che c'è il pullman'. Dovevamo andare a giocare a Genova. E lui 'Io non mi muovo da qui, non ho le mie scarpe'. Abbiamo aspettato un'ora che gli portassero le scarpe, le ha messe e siamo partiti".