Mondiali 2026 | Ecco i sedicesimi: la sfida che darà il via alla nuova fase

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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È terminata ieri sera la prima fase dei Mondiali 2026, quella dei gironi. Delle 48 squadre iniziali, ne sono rimaste 32: le prime due di ogni girone e otto delle migliori terze. Da oggi partirà una nuova fase, quella a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale. La sfida che farà in qualche modo da apripista sarà quella tra Sudafrica e Canada, in programma oggi alle 21.00.

La prima nazionale ha raggiunto il secondo posto nel proprio girone, subito dopo il Messico, mentre il Canada, tra i paesi ospitanti di questa Coppa del Mondo, ha chiuso dietro alla Svizzera, conquistandosi comunque un posto nei sedicesimi. Domani, poi, si entrerà maggiormente nel vivo con gli impegni di Brasile e Germania.