Zazzaroni e la scelta del nuovo CT: "Mancini deve tagliarsi una mano?"

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Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha parlato della scelta del commissario sportivo con Antonio Conte e Roberto Mancini che sarebbero in corsa per la panchina azzurra: "A Roberto Mancini, in queste ore, deve essere venuto lo stesso 'leggerissimo sospetto di essere antipatico a qualcuno' che colse Paolo Villaggio in una celebre prova d’attore. Accade infatti che nell’estate torrida dei Mondiali di Trump e Infantino, mentre gli altri giocano e Bosnia e Capo Verde superano persino il turno, si giochi anche dalle nostre parti con gli strumenti di Machiavelli. Ordire complotti, tessere trame, riaffermare - in fondo è sempre quella la questione - il proprio piccolo potere".

Questa frangia, prosegue, dovrebbe essere "numericamente esigua perché ho la certezza che le dodici proprietà straniere coltivino ben altri pensieri e se ne strafottano del futuro della nostra Nazionale. Non a caso continuano a comprare gente da fuori trascurando il prodotto interno. Ve li immaginate Saputo, Friedkin, Commisso junior, Krause, Hartono, Sucu e gli altri che si mettono a discutere del ct italiano? Io no".

Mercoledì toccherà a Malagò sciogliere le riserve e "Siamo certi che da uomo forte - conclude - non solo non indulgerà a debolezze, ma riporterà la vicenda sul piano della realtà". Del resto Mancini "ha già chiesto scusa, deve tagliarsi una mano?".