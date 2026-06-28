Lazio, ecco come Lotito ha acquistato la Reggina: tutti i dettagli
Nuova multiproprietà nel mondo del calcio italiano. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha completato l'acquisto della Reggina, attualmente in Serie D. Il patron biancoceleste arriva a Reggio Calabria grazie anche all'aiuto del sindaco Francesco Cannizzaro, prendendo il posto dell'ormai ex proprietario Ballarino.
Ma come ha fatto Lotito ad acquistare la Reggina? A rivelarlo è stato il portale iltifosoreggino.it, secondo cui il presidente della Lazio avrebbe acquistato il club amaranto attraverso la Snam Lazio Sud (Società Nazionale Appalti Manutenzioni Lazio Sud), azienda con sede a Roma attiva nei servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione per enti pubblici, strutture sanitarie e grandi complessi immobiliari, riconducibile proprio a Lotito.
"Negli ultimi mesi la Sanm Lazio Sud è finita al centro dell’attenzione anche per essersi aggiudicata, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con Team Service, un appalto da 37,4 milioni di euro per il servizio di pulizia degli ospedali dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, gara confermata dopo il rigetto del ricorso presentato dalla seconda classificata", si legge nell'articolo.