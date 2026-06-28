NEWS | Ministra Roccella, il marito disperso nel Lago di Vigo: la situazione
28.06.2026 12:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, senza esito. Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella, è ancora disperso nel lago di Vico vicino a Fiorò, una località del comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio di ieri, l’uomo era salito su una piccola barca insieme alla moglie: si sarebbe tuffato in acqua e, poco dopo essere riemerso, avrebbe detto di non sentirsi bene. La barca però... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MINISTRA ROCCELLA >
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.