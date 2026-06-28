Calciomercato Lazio | Diogo Leite lascia l'Europa? È a un passo dall'Arabia
Presto verrà presa una decisione definitiva sul futuro di Diogo Leite. Il centrale portoghese è rimasto senza squadra dopo che si è liberato a parametro zero dall'Union Berlino. Da tempo su di lui c'è l'interesse di diverse squadre europee e italiane, come Fiorentina e Lazio. Nei mesi scorsi, il diesse biancoceleste Fabiani aveva anche annunciato di avere un accordo con il calciatore per farlo arrivare a Roma, poi smentito dall'entourage.
Per questo è ancora libero di firmare con qualunque club. Secondo quanto riportato da alcuni media sauditi, ora Diogo Leite sarebbe a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al Diriyah nella Saudi Pro League. Potrebbe anche svolgere presto le visite mediche e chiudere immediatamente l'affare, così da iniziare già nei prossimi giorni la sua nuova avventura lontano dall'Europa.