Calciomercato Lazio | Diogo Leite lascia l'Europa? È a un passo dall'Arabia

28.06.2026 15:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Diogo Leite lascia l'Europa? È a un passo dall'Arabia

Presto verrà presa una decisione definitiva sul futuro di Diogo Leite. Il centrale portoghese è rimasto senza squadra dopo che si è liberato a parametro zero dall'Union Berlino. Da tempo su di lui c'è l'interesse di diverse squadre europee e italiane, come Fiorentina e Lazio. Nei mesi scorsi, il diesse biancoceleste Fabiani aveva anche annunciato di avere un accordo con il calciatore per farlo arrivare a Roma, poi smentito dall'entourage.

Per questo è ancora libero di firmare con qualunque club. Secondo quanto riportato da alcuni media sauditi, ora Diogo Leite sarebbe a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al Diriyah nella Saudi Pro League. Potrebbe anche svolgere presto le visite mediche e chiudere immediatamente l'affare, così da iniziare già nei prossimi giorni la sua nuova avventura lontano dall'Europa.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.