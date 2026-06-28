Calciomercato Lazio | Asse con il Siviglia: spunta un nome nuovo e ritorna una vecchia idea

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - La difesa biancoceleste va ristrutturata e dal Siviglia due nomi finiscono sul taccuino. Uno è...

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La Spagna continua a bussare alle porte di Formello. Non è una novità, ma nelle ultime ore il dialogo tra Lazio e calcio iberico ha ripreso vigore. I rapporti con i club spagnoli sono consolidati da tempo. Negli anni passati i biancocelesti hanno intrecciato diverse operazioni con la Liga: dall'esperienza di Vedat Muriqi in Spagna fino all'arrivo di Taty Castellanos, cresciuto calcisticamente anche nel campionato iberico. Più recentemente il direttore sportivo Angelo Fabiani ha mantenuto aperti diversi canali con società spagnole, mentre resta costante il filo diretto con il Real Madrid per la situazione di Mario Gila, sul quale i Blancos conservano il 50% della futura rivendita. Non sorprende, quindi, che anche questa estate diversi suggerimenti stiano arrivando proprio dalla penisola iberica.

Nelle ultime ore, attraverso intermediari, il Siviglia ha sottoposto alla Lazio due profili difensivi. Il primo rappresenta una novità assoluta per il mondo biancoceleste: Andrés Castrín. Classe 2003, spagnolo, 1,88 metri, destro naturale, centrale difensivo di struttura e buona aggressività, è arrivato al Siviglia dopo l'ottima crescita maturata nelle categorie inferiori del calcio spagnolo. Il suo valore di mercato è in costante crescita e oggi si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Un profilo giovane, ancora plasmabile, che rientra perfettamente nella filosofia economica che la Lazio sta seguendo in questa fase: investimento contenuto, margini di crescita e possibile rivalutazione futura.

Il secondo nome, invece, è tutt'altro che sconosciuto. Kike Salas è una vecchia conoscenza di Formello. Il centrale mancino del Siviglia era già finito nei radar della Lazio nei mesi scorsi e nelle ultime settimane è stato nuovamente riproposto. Classe 2002, mancino, capace di giocare sia al centro della difesa sia da terzino sinistro in una linea a quattro, nell'ultima stagione ha trovato continuità in Liga disputando oltre 2.200 minuti e confermando una crescita costante anche sotto il profilo del rendimento. Il suo valore continua a salire e il Siviglia lo considera uno degli elementi più interessanti del reparto arretrato.

Per il momento da Formello non filtrano aperture né passi concreti. La Lazio ascolta, raccoglie informazioni e valuta un mercato che, almeno in questa fase, vive soprattutto di opportunità e proposte provenienti dall'estero. Ma un dato sembra emergere con chiarezza: la pista italo-spagnola resta più viva che mai. E se finora il nome di Kike Salas rappresentava il volto noto, adesso anche Andrés Castrín si è aggiunto sul taccuino biancoceleste. Due profili, due idee, un unico asse che continua a collegare Formello e Siviglia.

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