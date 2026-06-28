Sampdoria, Lucchini e la Coppa Italia persa contro la Lazio: "Un peccato..."
28.06.2026 15:30 di Simone Locusta
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© foto di Filippo Gabutti
Stefano Lucchini, ex giocatore della Sampdoria, ha raccontato ai microfoni di Doppiopasso Podcast il rammarico della sconfitta contro la Lazio nella finale di Coppa Italia del 2009. Di seguito le parole dell'ex difensore:
"Con Mazzarri perdiamo contro la Lazio ai rigori, tra l'altro sbagliano Cassano e Campagnaro. Perdiamo un trofeo per la Sampdoria e per noi giocatori importantissimo. Tra l'altro l'anno dopo la Lazio va a giocare la Supercoppa e vince contro l'Inter, vedere quella Supercoppa e pensare che potevamo alzarla noi è stato un rammarico doppio. Peccato pechè abbiamo perso ai rigori, è stata una partita molto equilibrata e bella. Andammo ai supplementari e alla fine ai rigori perdemmo quella finale".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.