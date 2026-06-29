Lazio, Motta aspetta il rinnovo: il mercato a saldo zero blocca tutto
RASSEGNA STAMPA - Il mercato a saldo zero continua a rallentare la Lazio. Oltre all'impossibilità di chiudere acquisti senza prima cedere, i biancocelesti si ritrovano costretti a rimandare li rinnovi dei calciatori più importanti presenti in rosa. I giocatori in scadenza, infatti, possono prolungare solo alle stesse cifre, fattore che ha di fatto bloccato tutte quelle operazioni che necessitavano di un adeguamento salariale.
Chi dovrà aspettare è Edoardo Motta che, da quando è sbarcato nella Capitale, ha conquistato a pieno la fiducia della società. Come riportato dal Corriere dello Sport, qualche settimana gli è stato proposto un rinnovo con aumento, finito inevitabilmente congelato a causa dei paletti imposti al club. Si tratta di un caso diverso rispetto a quello di Provstgaard, che è riuscito a firmare un nuovo accordo fino al 2031 prima dell'entrata in vigore delle restrizioni.
La volontà delle due parti non è cambiata. Si tratta solo di un rinvio obbligato, al quale la Lazio non può ovviare. Il club punta fortemente sul portiere classe 2005, che nella prossima stagione dovrebbe partire alle spalle di Mandas per continuare il suo percorso di crescita.