Igor Protti, Livorno gli dedica una statua vicino al Picchi

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© foto di Federico De Luca

Il mondo del calcio continua a ricordare Igor Protti. A Livorno, infatti, a metà luglio arriverà in Consiglio Comunale la proposta di intitolare al calciatore il largo che costeggia l’entrata dello Stadio Picchi.

A deciderlo il sindaco della città Luca Salvetti: “La quantità di idee e proposte per onorare la memoria e la figura di Protti è stata impressionante ed è il segno dell’incredibile affetto e senso di riconoscenza della città nei confronti di Igor. Ora come sindaco e come amministrazione dobbiamo fare una sintesi di tutto sulla base dei percorsi di fattibilità, della sensibilità di tante persone e in genere dei cittadini”.

“Sull’intitolazione dello stadio voglio sottolineare la sensibilità con cui tantissime persone hanno ricordato che non si può e non si deve cancellare il nome di Armando Picchi, una cosa del genere non l’avrebbe voluta neanche lo stesso Protti”.

“Nel nuovo piazzale collocheremo una statua a grandezza naturale per la quale stiamo già contattando aziende e artisti. Oltre a questo con i tifosi stiamo ragionando per un murales da realizzare su un muto cittadino in zona frequentata da tanti giovani”, queste le parole a Il Tirreno.

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