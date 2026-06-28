NEWS | Ministro Roccella, proseguono le ricerche del marito nel Lago di Vico
28.06.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Una giornata sul lago di Vico potrebbe essere stata fatale per Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. L’uomo secondo quanto riferito era in barca assieme alla moglie quando dopo essersi tuffato non è più riemerso. La moglie ha lanciato subito l’allarme e da ieri i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Roma... <<< MINISTRA ROCCELLA >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide