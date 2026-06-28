Italia, il disastro inizia dopo l'Under 20: report dei tornei giovanili dal 2014

L'Italia attraversa una crisi profonda della nazionale maggiore, anche se fino all'Under 20 i risultati sono buoni: l'analisi degli ultimi 12 anni

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

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Il 24 giugno 2014 l'Italia giocò la sua ultima partita in un Mondiale. La sconfitta a Natal per 1-0 contro l'Uruguay determinò l'eliminazione degli azzurri, con le immediate dimissioni del ct Prandelli e del presidente Figc Abete. Tornando indietro nel tempo di altri 8 anni, al 9 luglio 2006, si arriva all'ultima apparizione degli azzurri in una fase finale del Mondiale: dopo la finale di Berlino vinta contro la Francia, sono seguite due eliminazioni nei gironi e tre mancate partecipazioni. Un vero e proprio disastro tecnico, acuito da quattro assenze dal torneo olimpico, a cui l'Italia non si presenta da Pechino 2008, con l'unica eccezione positiva rappresentata dall'Europeo vinto a Wembley l'11 luglio 2021.

IL CAMMINO DELL'UNDER 17 - Un disastro della nazionale maggiore, come quello appena descritto, dovrebbe presupporre risultati analoghi anche nelle competizioni giovanili. Invece, non soltanto l'Italia si difende a quel livello, ma riesce anche a portare a casa di tanto in tanto successi che la rendono tra le primissime del ranking. È giusto premettere a questa analisi che spesso le avversarie degli azzurri hanno bruciato le tappe per i prospetti migliori, portandoli a giocare sotto età con la nazionale successiva. Tuttavia il differenziale con la nazionale maggiore è talmente chiaro da andare oltre ogni variabile esterna. L'Under 17 per esempio ha giocato 4 finali nelle ultime 7 edizioni degli Europei di categoria, vincendone due (2024 e 2026). Un anno fa, nel Mondiale Uner 17, gli azzurrini si sono arresi all'Austria in semifinale, togliendosi poi la soddisfazione di battere il Brasile nella finalina per il terzo posto.

UNDER 19 E 20 - Prendendo in esame l'Under 19 il bilancio è simile rispetto alla nazionale precedente. Nelle ultime 4 edizioni degli Europei di categoria l'Italia ne ha vinta una (2023), si è fermata in semifinale in due (2022 e 2024) e non si è qualificata in quella dello scorso anno. Domani inizia il torneo 2026 e ai nastri di partenza la squadra di mister Bollini risulta tra le favorite. L'estate 2023 è da ricordare non soltanto per la vittoria nell'Europeo Under 19, ma anche per il grande cammino nel Mondiale Under 20: gli azzurrini di Nunziata videro svanire il sogno della vittoria negli ultimi minuti della finale contro l'Uruguay, ma nel corso del torneo eliminarono squadre fortissime come Brasile, Inghilterra e Colombia. Nel 2025 il percorso si fermò agli ottavi, non riuscendo a replicare quanto fatto due anni prima.

DISASTRO UNDER 21 - Se l'Under 17, 19 e 20, soprattutto negli ultimi anni, hanno regalato parecchie soddisfazioni, per l'Under 21 il discorso è completamente diverso. L'ultimo Europeo vinto risale al 2004, in quell'estate arricchita dalla medaglia olimpica di bronzo ad Atene. La squadra inoltre fu serbatoio per la nazionale maggiore, con tre titolari della finale vinta nel 2004 (Barzagli, De Rossi e Gilardino) tra i campioni del mondo di Berlino 2006. Se si esclude la semifinale disputata nel 2017, nelle ultime sei edizioni dell'Europeo Under 21 l'Italia è stata tre volte eliminata al primo turno (perdendo così la qualificazione olimpica) e due volte è uscita ai quarti. Una Caporetto se consideriamo i cinque trionfi in sette edizioni tra il 1992 e il 2004, un segnale premonitore per una crisi che va avanti da più di dieci anni. Una crisi che ha portato alle dimissioni di Gravina e all'elezione di Malagò nuovo presidente federale. Mentre gli altri si giocano il Mondiale, l'Italia si appassiona alle elezioni del presidente Figc.



Di seguito i risultati delle nazionali giovanili nelle rassegne continentali o iridate dal 24 giugno 2014 a oggi.

Europei Under 17: Quarti 2015, Primo turno 2016, Primo turno 2017, Seconda 2018, Seconda 2019, Quarti 2022, Primo turno 2023, Campione 2024, Semifinale 2025, Campione 2026.

Mondiali Under 17: Non qualificata 2015, Non qualificata 2017, Quarti 2019, Non qualificata 2023, Terzo posto 2025.

Europei Under 19: Non qualificata 2015, Seconda 2016, Non qualificata 2017, Seconda 2018, Primo turno 2019, Semifinale 2022, Campione 2023, Semifinale 2024, Non qualificata 2025.

Mondiali Under 20: Non qualificata 2015, Terza 2017, Quarta 2019, Seconda 2023, Ottavi 2025.

Europei Under 21: Primo turno 2015, Semifinale 2017, Primo turno 2019, Quarti 2021, Primo turno 2023, Quarti 2025.

