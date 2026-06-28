Calciomercato Lazio | Monchi sfida Fabiani: nel mirino c'è un talento seguito dai biancocelesti

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - L'Espanyol si aggiunge alla Lazio nella corsa all'esterno offensivo classe 2006 che sta facendo...

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio lo segue da mesi. Lo ha osservato, studiato, inserito tra quei giovani prospetti internazionali destinati a riempire il taccuino di Formello. Ma adesso la concorrenza rischia di farsi concreta. E soprattutto parla spagnolo. Perché su Kaique Kenji Takamura Correa, esterno offensivo classe 2006 del Cruzeiro, si è mosso anche Monchi, il nuovo direttore sportivo dell'Espanyol, uno dei dirigenti più influenti del calcio iberico dopo gli anni vissuti tra Siviglia, Roma e Aston Villa.

Il nome di Kaique Kenji non è nuovo dalle parti di Formello. Figlio dell'ex nazionale brasiliano Kléber, il diciannovenne attaccante piace per qualità tecniche, duttilità e margini di crescita. Nato a San Paolo da madre giapponese, può agire prevalentemente da esterno sinistro a piede invertito, ma anche da seconda punta o trequartista. Una caratteristica che aveva attirato l'attenzione degli osservatori biancocelesti, sempre più orientati verso profili giovani e valorizzabili. Il suo contratto con il Cruzeiro scade nel 2028 e il valore di mercato è in costante crescita, alimentato anche dalle recenti apparizioni con la prima squadra e dalle convocazioni nelle selezioni giovanili brasiliane.

Nelle ultime ore, però, lo scenario si è arricchito di un nuovo protagonista. Monchi avrebbe infatti già attivato i primi contatti con l'entourage del calciatore, manifestando un interesse concreto e raccogliendo tutte le informazioni necessarie per valutare un possibile affondo. L'Espanyol, impegnato a costruire una rosa giovane e sostenibile, considera Kaique Kenji un investimento in perfetta linea con la propria filosofia. La Lazio, dal canto suo, continua a monitorare il ragazzo, ma in questa fase non avrebbe ancora trasformato il gradimento in una trattativa vera e propria.

È un intreccio che merita attenzione. Da una parte Fabiani, che negli ultimi mesi ha allargato il raggio d'azione sul mercato sudamericano andando alla ricerca di talenti ancora inesplosi. Dall'altra Monchi, maestro riconosciuto nello scovare giovani destinati ad aumentare rapidamente il proprio valore. Due modi diversi di fare mercato che, questa volta, sembrano essersi incrociati sullo stesso nome.

Per ora il futuro di Kaique Kenji resta in Brasile. Ma il pressing dell'Espanyol potrebbe cambiare gli equilibri. E la Lazio, se davvero riterrà il ragazzo un investimento strategico, dovrà decidere se restare spettatrice oppure entrare concretamente in partita. Perché quando Monchi accelera, raramente lo fa soltanto per chiedere informazioni.

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